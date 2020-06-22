В Краснодаре прошла акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны

«День памяти и скорби — самая трагическая дата в истории нашей страны. 79 лет назад фашистские захватчики напали на Советский Союз. Война пришла в каждый дом, в каждую семью. Мужество и героизм солдат, которые принесли мир народам Европы, всегда в нашей памяти», — отметил он.

В мэрии рассказали, что жители города могут зажечь «Свечу памяти» онлайн — на сайте Деньпамяти.рф. Также в рамках акции в сквере Жукова 22 июня, с 12:00 до 16:00, раздавали памятные значки. Кроме того, в течение дня проходят кинолектории с показом фрагментов фильмов о Великой Отечественной войне. Посмотреть их можно в соцсетях библиотек и домов культуры по адресам, указанным на сайте мэрии.

Как писали Юга.ру, 24 июня в России пройдет парад Победы, который перенесли на лето из-за ситуации с коронавирусом. На Кубани его проведут только в Новороссийске. В мероприятии примут участие более 25 единиц боевой и спецтехники и более тысячи человек личного состава Министерства обороны России и других ведомств. Также в городе запланирован парад авиации.