Поисковики Адыгеи установили памятник партизанам в виде солнечных часов

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее 22 июня общественники установили в горах памятник партизанам

Ранее Юга,ру рассказывали, что партизанский отряд «За Родину!» был единственным, который действовал в годы Великой Отечественной войны на территории Тахтамукайского района. Однако информации об отряде практически не было.

В 2020 году члены военно-патриотического объединения «Память» из поселка Суповского нашли достоверные сведения о существовании отряда и место его базирования. Выяснилось, что стоянка отряда находилась в 8 км от станицы Тхамаха (раньше там был хутор Шевченко). Там поисковики нашли следы фундаментов домов и разрушенных колодцев.

Поисковики и члены Ассоциации ветеранов внутренних дел и внутренних войск России Краснодарского края начали установку обелиска в виде солнечных часов 19 июня, а к 22 июня работы были завершены.

«Тень от гномона [часть солнечных часов, по тени от которой определяется время] при движении по циферблату указывает на памятные таблички. Полдень знаменует табличка с надписью: "Эти часы будут вечно отсчитывать время, которое вы подарили нам". В 15:00 гномон указывает на табличку с надписью: "Место стоянки партизанского отряда «За Родину!» Тахтамукайского района Республики Адыгея". В 9:00 — "В честь 75-й годовщины Победы". В 6:00 и 18:00 тень от гномона указывает на "Вечный огонь"», — объяснил порталу Юга.ру руководитель клуба «Память» Иван Партной.

Партной добавил, что обелиск находится в горах Краснодарского края, добраться туда можно только пешком, поэтому памятник был сделан из подручных средств. Часть стройматериалов общественники принесли с собой, также они использовали остатки фундаментов от близлежащих домов, в которых располагался партизанский отряд.

Как писали Юга.ру, в октябре 2019 года школьники нашли в лесу и отремонтировали заброшенный обелиск в честь подвига кубанской партизанки, а в ноябре в Северском районе общественники Адыгеи установили памятник на месте базирования партизанского отряда имени братьев Игнатовых.

Великая Отечественная война День Победы История Памятники Северский район

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