На жилищные сертификаты в Адыгее направили 12 млн рублей

В Адыгее в 2020 году на обеспечение молодых семей и специалистов жильем в сельской местности направлено 12 млн рублей из бюджетов всех уровней

На эти средства приобрели 11 жилищных сертификатов, 19 июня их выдали молодым специалистам сельской местности, которые должны использовать сертификаты в сумме около 1 млн рублей в течение года и улучшить свои жилищные условия.

Говоря об улучшении жилищных условий на селе, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что это один из самых главных вопросов, который встает перед любой молодой семьей.

«В помощь людям государство выделяет серьезные средства. Вы воспользовались такой господдержкой, убедились в ее доступности. Теперь сможете продолжить развиваться и работать уже в новых, более комфортных условиях. Очень важно, что вы хотите и готовы вкладывать свой труд в развитие села», — сказал Кумпилов.

За период реализации программы устойчивого развития сельских территорий в Адыгее с 2014 по 2019 год сертификаты на улучшение жилищных условий проучили 87 молодых семей и молодых специалистов.

В рамках новой госпрограммы финансирование мероприятий, запланированных на этот год, увеличено в четыре раза — до 872,5 млн рублей. На эти средства планируется построить свыше 70 км газопроводов, 13 км водопроводов, 7,5 км дорог, 2 дома культуры в Красногвардейском районе и 1 фельдшерско-акушерский пункт в Гиагинском районе. Вместе с тем предполагается реализовать 12 проектов по благоустройству сельских территорий в Кошехабльском, Майкопском и Шовгеновском районах, 3 из них уже завершены. Кроме того, обустроен один физкультурно-оздоровительный минипарк в Теучежском районе.