Россиян ждет 4-дневная рабочая неделя

Краснодарский край, Вся Россия

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Рабочая неделя у россиян с 22 по 26 июня будет на день короче

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь Дня Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. В этот день в российских городах проходили мероприятия, на которых не требовалось личное участие зрителей. Например, Новороссийске, Краснодаре и Ейске прошел авиапарад, в столице Кубани было организовано возложение цветов. А 26 мая президент сообщил, что парад пройдет 24 июня.

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Этот день Путин объявил нерабочим с сохранением заработной платы. Однако, поскольку 24 июня не считается выходным, 23 июня рабочее время не будет сокращаться на час.

Таким образом, рабочая неделя станет сокращенной и будет длиться всего четыре дня.

Великая Отечественная война Владимир Путин День Победы

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