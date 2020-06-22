Россиян ждет 4-дневная рабочая неделя

Рабочая неделя у россиян с 22 по 26 июня будет на день короче

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь Дня Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. В этот день в российских городах проходили мероприятия, на которых не требовалось личное участие зрителей. Например, Новороссийске, Краснодаре и Ейске прошел авиапарад, в столице Кубани было организовано возложение цветов. А 26 мая президент сообщил , что парад пройдет 24 июня.

Этот день Путин объявил нерабочим с сохранением заработной платы. Однако, поскольку 24 июня не считается выходным, 23 июня рабочее время не будет сокращаться на час.

Таким образом, рабочая неделя станет сокращенной и будет длиться всего четыре дня.