На Кубани водитель уснул за рулем и въехал в столб, пострадал ребенок

View this post on Instagram

20.06.2020 в 16:20 на автодороге Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк 108 км + 950 м, водитель 1960 года рождения, уроженец города Челябинска, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай» потерял управление, допустил съезд с дороги, наезд на препятствие (опора дорожного освещения) и опрокидывание. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения. ❗️Предварительной причиной ДТП явилась усталость водителя и сон за рулём.