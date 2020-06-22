На Кубани водитель уснул за рулем и въехал в столб, пострадал ребенок
В Темрюкском районе в конце июне произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний
Происшествие случилось 20 июня в 16:20. Водитель Nissan Qashqai, 60-летний уроженец Челябинска, ехал по дороге Славянск-на-Кубани — Темрюк, в районе 108 км + 950 метров. По предварительным данным, он устал и уснул за рулем. Мужчина потерял управление, после чего машина съехала с дороги, въехала в фонарный столб и перевернулась.
В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир, сообщили в инстаграме ОГИБДД по Темрюкскому району.
Как писали Юга.ру, 19 июня на трассе Джубга — Сочи произошла авария с участием военного автомобиля, один человек погиб.
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20.06.2020 в 16:20 на автодороге Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк 108 км + 950 м, водитель 1960 года рождения, уроженец города Челябинска, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай» потерял управление, допустил съезд с дороги, наезд на препятствие (опора дорожного освещения) и опрокидывание. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения. ❗️Предварительной причиной ДТП явилась усталость водителя и сон за рулём.
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