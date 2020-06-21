Два пациента с COVID-19 умерли в Краснодаре и один в Сочи

Оперштаб Кубани 21 июня рассказал, что троим умершим пациентам с коронавирусом было больше 80 лет

Напомним, за сутки в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 64 человек, 3 из них умерли.

По данным оперштаба, 83-летнюю жительницу Краснодара госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3, где у нее диагностировали коронавирус. Женщина страдала хронической ишемической болезнью сердца и злокачественным новообразованием кишечника. Через неделю она умерла.

Вторым погибшим стал 96-летний житель Сочи с тяжелой формой COVID-19 и заболеваниями сердца. Его подключили к аппарату ИВЛ в инфекционной больнице №2. Через две недели он умер.

Тяжелая форма коронавируса была и 89-летнего жителя Адыгеи. Он скончался через три недели после лечения в краевой клинической больнице №2. У пациента были сопутствующее заболевание сердца и сахарный диабет.