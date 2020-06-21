На Кубани COVID-19 за сутки заболели 64 человека и 3 умерли

Всего на сегодняшний день в России выявили 584 тыс. 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 8 тыс. 111 смертей, выздоровело 339 тыс. 711 человек.

В России за сутки заразились 7 тыс. 728 человек, больше всего в Москве (968), Московской области (549) и Ханты-Мансийском автономном округе (294). На юге самое большое количество инфицированных в Ростовской области (153), Ставропольском крае (101), Дагестане и Карачаево-Черкесии (по 85), Кабардино-Балкарии (75) и Краснодарском крае (64).

По данным краевого оперштаба, коронавирус за сутки выявили в 26 муниципалитетах. Девять пациентов находятся в Краснодаре, по пять — в Армавире и Северском районе. В целом в регионе случаи заболевания распределились так:

Среди заболевших 24 мужчины и 40 женщин в возрасте до 82 лет, а также пятеро детей: двухлетний летний ребенок в Павловском районе, трехлетний летний — в Северском, четырехлетний — в Краснодаре, пятилетний — в Туапсинском, шестилетний — в Сочи.

Всего к 21 июня в крае 5 тыс. 440 зараженных коронавирусом, из них 377 детей. Выписали 4 тыс. 181 пациента (36 за последние сутки). Всего умерли 63 человека, в том числе 3 за последние сутки. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.

За период пандемии в больницы Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 13 тыс. 651 человек, из них 1 тыс. 162 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 118 больных. Под медицинским наблюдением в поликлиниках остаются 8 тыс. 898 человек.

В крае за все время провели — 339 тыс. 807 лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 7 тыс. 122 за последние сутки.