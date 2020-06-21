Житель Симферополя заблудился в сибирской тайге, но выбрался сам через неделю

Крым, Вся Россия

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На севере Красноярского края спустя неделю нашли потерявшегося жителя Симферополя

В прошлые выходные в группе «Лиза Алерт» Красноярского края во «Вконтакте» появилось ориентировка на поиски 44-летнего Алексея Горченева. Мужчина 11 июня вышел из дома в деревне Остятской Енисейского района и пропал. Он планировал лесной дорогой выйти на заимку.

Родственники сначала сами искали мужчину, а потом вызвали полицию и спасателей. Неделю пропавшего искали в районе самой заимки, в болотах, на заброшенном таежном кладбище. Однако найти его не удалось.

Через неделю заблудившийся сам вышел из леса и связался с родственниками. По данным «ТВ-Енисей», житель Симферополя приехал на похороны в родную деревню и заблудился, когда шел в гости в соседнее село. 

«Леса реально непроходимые. Тропические джунгли — это просто асфальт по сравнению с тем, что у нас. Рембо в наших местах вряд ли бы выжил», — прокомментировал Горченев.

В лесу он жег костры, ел черемшу и шоколадки, которые взял с собой для детей. Кроме того, мужчина набирал воду из ручьев в бутылку и обеззараживал ее своей серебряной цепочкой.

Крым Пропавшие без вести

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