В центре Краснодара 19-летний водитель Cadillac прокатил на крыше пассажира, его оштрафовали

Краснодарский край

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20 июня в полиции Краснодара рассказали об инциденте с иномаркой, который произошел накануне в центре города

Инцидент произошел на улице Красной 18 июня, видео с ним опубликовали в паблике «ЧП Краснодар» «Вконтакте». На запись попал момент, в котором Cadillac едет по дороге после остановки перед светофором. На его крыше, опустив ноги в люк, сидит парень и снимает происходящее на телефон. В следующем кадре он полностью стоит на крыше и танцует.

20 июня в пресс-службе УВМД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что установили личность водителя и задержали его. Им оказался 19-летний житель Кирова. Также выяснилось, что машина была зарегистрирована на другого человека.

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Молодому человеку назначили штраф за перевоз пассажира вне кабины в размере 1 тыс. рублей. Еще на него наложили штраф в размере 500 рублей за тонировку передних и боковых стекол. В полиции отметили, что, поскольку ранее ему уже выносилось требование устранить это правонарушение, в отношении него также составили административный протокол по 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

20 июня пройдет суд по последнему делу. Правонарушителю грозит до 15 суток ареста.

Автомобили Краснодар Полиция

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