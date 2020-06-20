В центре Краснодара 19-летний водитель Cadillac прокатил на крыше пассажира, его оштрафовали
20 июня в полиции Краснодара рассказали об инциденте с иномаркой, который произошел накануне в центре города
Инцидент произошел на улице Красной 18 июня, видео с ним опубликовали в паблике «ЧП Краснодар» «Вконтакте». На запись попал момент, в котором Cadillac едет по дороге после остановки перед светофором. На его крыше, опустив ноги в люк, сидит парень и снимает происходящее на телефон. В следующем кадре он полностью стоит на крыше и танцует.
20 июня в пресс-службе УВМД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что установили личность водителя и задержали его. Им оказался 19-летний житель Кирова. Также выяснилось, что машина была зарегистрирована на другого человека.
Молодому человеку назначили штраф за перевоз пассажира вне кабины в размере 1 тыс. рублей. Еще на него наложили штраф в размере 500 рублей за тонировку передних и боковых стекол. В полиции отметили, что, поскольку ранее ему уже выносилось требование устранить это правонарушение, в отношении него также составили административный протокол по 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
20 июня пройдет суд по последнему делу. Правонарушителю грозит до 15 суток ареста.
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