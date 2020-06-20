В краевом оперштабе рассказали о трех пациентах с коронавирусом, которые умерли в больницах Сочи и Лабинска

Краснодарский край

Распечатать

20 июня стало известно о трех новых случаях смерти жителей Краснодарского края, имевших коронавирус

Как писали Юга.ру, на Кубани за все время наблюдения зарегистрировали 5 тыс. 376 случаев заражения COVID-19. Из них 4 тыс. 145 пациентов выздоровели. Было 60 смертельных исходов, включая три смерти, о которых стало известно 20 июня. 

Двое мужчин умерли в инфекционной больнице №2 в Сочи. Один из них, 63-летний местный житель, остро заболел и находился в больнице в течение двух недель. Последние семь дней больной был подключен к ИВЛ. У него подтвердили тяжелую форму корнавирусной инфекции. Пациент также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и желчнокаменной болезнью.

У другого жителя Сочи, 82-летнего мужчины, тоже подтвердили коронавирус, а также пневмонию. Он был подключен к аппарату ИВЛ в течение трех недель. Пациент имел болезни сердца и сахарный диабет, сообщили в администрации края 20 июня.

Также остро заболел и 75-летний житель Лабинска. Его госпитализировали в ЦРБ, где он умер спустя неделю. У больного имелись сопутствующие заболевания сердца и почек.

Коронавирус Лабинский район Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В центре Краснодара 19-летний водитель Cadillac прокатил на крыше пассажира, его оштрафовали
В краевом оперштабе рассказали о трех пациентах с коронавирусом, которые умерли в больницах Сочи и Лабинска
Хахалева и еще 40% кубанских судей Краснодарского краевого суда отказались раскрывать свои доходы
В Сочи предупредили о возникновении смерчей над Черным морем
На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 60 человек, умерли три пациента
В Карачаево-Черкесии на границе с Краснодарским краем нашли мертвыми детей, которые пропали накануне

Лента новостей

Статьи

Черноморское Средневековье

Белые пятна на карте исторических памятников в Большом Сочи

Статьи

Пошли на поправки? Наблюдатель из Краснодара рассказал о грядущем голосовании и Конституции
Собираетесь ли вы участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ?Итоги
Да
49.4%
Нет
42.2%
Затрудняюсь ответить
8.5%

всего ответили: 1560 чел.
опрос начат: 4 июня 2020
дата окончания: 20 июня 2020

Реклама на портале