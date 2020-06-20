В краевом оперштабе рассказали о трех пациентах с коронавирусом, которые умерли в больницах Сочи и Лабинска

Как писали Юга.ру, на Кубани за все время наблюдения зарегистрировали 5 тыс. 376 случаев заражения COVID-19. Из них 4 тыс. 145 пациентов выздоровели. Было 60 смертельных исходов, включая три смерти, о которых стало известно 20 июня.

Двое мужчин умерли в инфекционной больнице №2 в Сочи. Один из них, 63-летний местный житель, остро заболел и находился в больнице в течение двух недель. Последние семь дней больной был подключен к ИВЛ. У него подтвердили тяжелую форму корнавирусной инфекции. Пациент также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и желчнокаменной болезнью.

У другого жителя Сочи, 82-летнего мужчины, тоже подтвердили коронавирус, а также пневмонию. Он был подключен к аппарату ИВЛ в течение трех недель. Пациент имел болезни сердца и сахарный диабет, сообщили в администрации края 20 июня.

Также остро заболел и 75-летний житель Лабинска. Его госпитализировали в ЦРБ, где он умер спустя неделю. У больного имелись сопутствующие заболевания сердца и почек.