В Сочи предупредили о возникновении смерчей над Черным морем

Краснодарский край

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В Сочи 20 июня могут сформироваться смерчи

Как писали Юга.ру, в выходные дни в Краснодарском крае ожидаются небольшие дожди и грозы. Однако местами в регионе пройдут ливни и град. Также МЧС региона объявили экстренное предупреждение по непогоде. Ожидается, что из-за повышенного уровня воды в реках могут происходить подтопления территорий, прорывы дамб и подмыв опор мостов.

20 июня в мэрии Сочи рассказали о возможности формирования смерчей. В течение дня торнадо могут появляться над Черным морем на участке Магри-Веселое. Опасность сохранится до 21:00 сегодняшнего дня.

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха вблизи водоемов. В случае необходимости звонить по телефону 112.

Погода Сочи

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