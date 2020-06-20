На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 60 человек, умерли три пациента

В Краснодарском крае к 20 июня зарегистрировали более 5,3 тыс. человек с COVID-19

Всего в России с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 576 тыс. 952 человека с COVID-19. Выздоровели 334 тыс. 592 человека, умерли 8 тыс. 2 человека.

В России за сутки выявили 7 тыс. 889 новых случаев заражения . Выздоровели 10 тыс. 186 человек, был 161 летальный исход. Наибольшее количество инфицированных появилось в Москве (1 тыс. 57), Московской области — 591, Ханты-Мансийском автономном округе (280).

В Краснодарском крае за минувшие сутки инфекцию подтвердили у 60 человек. Выздоровели 104 человека, было 3 смертельных случая.

Среди зараженных есть дети. В Динском районе коронавирус выявили у годовалого ребенка, в Павловском — у двухлетнего, в Геленджике — семилетнего. В Щербиновском районе инфекция подтвердилась у восьмилетнего, в Новороссийске — девятилетнего ребенка. В Сочи вирус обнаружен у 15-летнего подростка.

Общее число инфицированных в регионе достигло 5 тыс. 376, из них 372 ребенка. 4 тыс. 145 пациентов выздоровели, было 60 смертельных исходов. 20 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Стационарно проходят лечение 2 тыс. 79 жителей Кубани, включая 751 ребенка. Под медицинским наблюдением дома остаются 9 тыс. 749 человек, среди них 751 несовершеннолетний. В обсерваторах изолировали 565 граждан.