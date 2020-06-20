В Карачаево-Черкесии на границе с Краснодарским краем нашли мертвыми детей, которые пропали накануне

19 июня в Следственном комитете рассказали, что нашли тела двух детей, которые пропали несколько дней назад в Карачаево-Черкесии, недалеко от Краснодарского края

Напомним, 11-летняя девочка и ее 6-летний брат жили на ферме недалеко от границы с Краснодарским краем, около аула Бесленей Хабезского района. 16 июня они ушли гулять в сторону реки Большой Зеленчук, обратно так и не вернулись.

Сначала детей искали более 450 полицейских, волонтеров и спасателей, позже к поиску присоединились еще более 50 человек. Также искать пропавших помогали местные жители и жители соседних регионов — На Кубани, Ставрополье, в Адыгее и Кабардино-Балкарии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Во время поисков в 200 метрах у фермы и 100 метров от берега реки нашли детские игрушки и вещи, принадлежавшие пропавшим.

19 июня стало известно, что детей обнаружили погибшими. Их тела нашли в притоке реки Большой Зеленчук.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что детей нашли в канаве:

«Канава выходит с пруда, в этой канаве [тела детей] нашел волонтер. Течением реки они туда не могли попасть. Оба были в одежде, лежали рядом».