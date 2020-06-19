В Сочи осудили мужчину, который до смерти избил девушку и бросил ее на обочине

Краснодарский край

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В Сочи 19 июня суд вынес приговор мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть женщины

Напомним, избитую 31-летнюю женщину нашли 16 ноября 2019 года на обочине дороги недалеко от Орлиных скал случайные прохожие. Они вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась по пути в больницу.

В конце декабря 32-летний житель Томска сам пришел в полицию и дал признательные показания. Он рассказал, что у них с подругой произошел конфликт, после которого он избил женщину. О смерти сожительницы мужчина узнал из интернета.

В январе ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). По данным краевой прокуратуры, в день преступления мужина был пьян. В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что преступнику назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.

«Вину в предъявленном обвинении мужчина признал, пояснил, что избил свою девушку из-за ее злоупотребления наркотиками», — рассказали в пресс-службе прокуратуры 19 июня. 

Прокуратура Следственный комитет смерть Сочи Суд

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