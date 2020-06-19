Техническим директором «Ростелекома» на юге стал Александр Васильев

Александр Васильев занял должность техдиректора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»

В этом статусе он будет отвечать за состояние и развитие сетевой инфраструктуры компании в ЮФО и СКФО, а также за техническую реализацию федеральных и региональных целевых программ. Об этом в пресс-службе компании сообщили 19 июня. Александр пришел в «Ростелеком» в мае 2017 года на позицию руководителя проектов, затем возглавил департамент строительства технической инфраструктуры МРФ «Урал». Ранее работал на руководящих должностях в компаниях «Скайнет», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Урал-Транс Телеком». С отличием окончил Уральский федеральный университет по специальности «Менеджмент организаций. Управление сервисом».

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«Южные регионы интересны разнообразным ландшафтом, высокой плотностью населения и динамично развивающейся экономикой. В совокупности эти факторы являются профессиональным вызовом для нас, как команды, от которой зависит обеспечение интернетом населения, бизнеса и государства. Очень важно продолжать развивать макрорегион и не снижать темпов цифровизации, не смотря ни какие трудности. Я уверен, что наша команда сможет решить любые вопросы и ответить на любые вызовы», — сказал Васильев. За время работы на Урале он непосредственно реализовывал федеральные проекты в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», в том числе — «Устранение цифрового неравенства», «Подключение к интернету социально значимых объектов», «Безопасный город». Также Васильев возглавлял строительство сетевой инфраструктуры в регионах и обеспечивал ее стабильную работу.