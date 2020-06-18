На Кубани всех приезжих из-за рубежа продолжат отправляться в обсерваторы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 июня объяснил, как в регионе будут работать обсерваторы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 июня во время совещания краевого оперштаба заявил, что с 21 июня в обсерваторы будут отправлять только тех, кто приезжает в регион из-за рубежа. Если кто-то прибывает из других регионов России, то в обсерваторы направляться не нужно. Глава края объяснил свое решение тем, что в регионе уже открыли санатории на побережье, поэтому необходимо быть последовательными.

На заседании чиновники не поддержали идею, согласно которой все приезжие должны предоставлять справку об отсутствии коронавируса. При этом губернатор напомнил, что у всех въезжающих в край любым транспортом должны измерять температуру.

«В аэропортах, на вокзалах и автовокзалах у всех приезжающих должна измеряться температура, это я прошу обеспечить», — сказал Кондратьев.

Напомним, 1 июня в Краснодарском крае разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией. Также в июне начали возобновлять работу пляжи. С 12 июня, несмотря на неодобрение Роспотребнадзора, власти края позволили открыться гостиницам, имеющим до 50 номеров.