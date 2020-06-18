На Кубани всех приезжих из-за рубежа продолжат отправляться в обсерваторы
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 июня объяснил, как в регионе будут работать обсерваторы
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 18 июня во время совещания краевого оперштаба заявил, что с 21 июня в обсерваторы будут отправлять только тех, кто приезжает в регион из-за рубежа. Если кто-то прибывает из других регионов России, то в обсерваторы направляться не нужно. Глава края объяснил свое решение тем, что в регионе уже открыли санатории на побережье, поэтому необходимо быть последовательными.
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На заседании чиновники не поддержали идею, согласно которой все приезжие должны предоставлять справку об отсутствии коронавируса. При этом губернатор напомнил, что у всех въезжающих в край любым транспортом должны измерять температуру.
«В аэропортах, на вокзалах и автовокзалах у всех приезжающих должна измеряться температура, это я прошу обеспечить», — сказал Кондратьев.
Напомним, 1 июня в Краснодарском крае разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией. Также в июне начали возобновлять работу пляжи. С 12 июня, несмотря на неодобрение Роспотребнадзора, власти края позволили открыться гостиницам, имеющим до 50 номеров.
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