На Кубани скончались еще два пациента с COVID-19

18 июня стало известно о двух новых жертвах коронавируса в Краснодарском крае

Как писали Юга.ру, в России к 18 июня коронавирусом заразились 561 тыс. 91 человек. Выздоровели 313 тыс. 963 заболевших, было 7 тыс. 660 летальных исходов.

В Краснодарском крае за все время наблюдения зафиксировали 5 тыс. 252 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 3 тыс. 965 человек, умерли 57 пациентов, в том числе двое за последние сутки. В администрации Кубани рассказали о течении болезни у этих пациентов.

10 мая себя плохо почувствовал 61-летний житель станицы Кавказской . Скорая помощь доставила его в Тихорецкую центральную райбольницу. У мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию и острую респираторную недостаточность. Анализ показал наличие коронавируса.

21 мая пациента перевели в реанимацию. Спустя пять дней его подключили к ИВЛ.