На Кубани скончались еще два пациента с COVID-19
18 июня стало известно о двух новых жертвах коронавируса в Краснодарском крае
Как писали Юга.ру, в России к 18 июня коронавирусом заразились 561 тыс. 91 человек. Выздоровели 313 тыс. 963 заболевших, было 7 тыс. 660 летальных исходов.
В Краснодарском крае за все время наблюдения зафиксировали 5 тыс. 252 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 3 тыс. 965 человек, умерли 57 пациентов, в том числе двое за последние сутки. В администрации Кубани рассказали о течении болезни у этих пациентов.
10 мая себя плохо почувствовал 61-летний житель станицы Кавказской. Скорая помощь доставила его в Тихорецкую центральную райбольницу. У мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию и острую респираторную недостаточность. Анализ показал наличие коронавируса.
21 мая пациента перевели в реанимацию. Спустя пять дней его подключили к ИВЛ.
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Также 22 мая остро заболела 58-летняя жительница Туапсе. 25 мая ее подключили к ИВЛ в сочинской инфекционной больнице. На фоне COVID-19 у пациентки развилась двусторонняя пневмония тяжелой степени и синдром полиорганной недостаточности с отеком легких. Также у больной были хронические заболевания — сахарный диабет и гипертоническая болезнь.
Спасти этих больных не удалось. 18 зараженных остаются в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, заключили в пресс-службе краевой администрации.
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