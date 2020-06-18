Wink анонсировал онлайн-встречу с чилийским режиссером Пабло Ларраином

23 июня платформа КАРОАрт.LIVE, «Экспонента фильм», видеосервис Wink и издание «Киноафиша» представят чилийскую драму «Эма: Танец страсти»

Режиссер фильма — Пабло Ларраин, известный по фильмам «Джеки», «Нет» и «Неруда». Главную роль в новом фильме исполнил обладатель «Золотого глобуса» и призов Каннского и Венецианского фестивалей Гаэль Гарсиа Берналь. Сразу после показа фильма, в 20:50, в прямом эфире состоится онлайн-встреча c Ларраином, обладателем призов Каннского, Венецианского, Берлинского и других кинофестивалей. Зрители смогут задать свои вопросы онлайн, оставляя комментарии под трансляцией встречи, которая будет доступна в официальном сообществе проекта КАРО.Арт в соцсети «ВКонтакте». Модератором беседы будет кинокритик Алиса Таежная. Фильм высоко оценило сообщество кинокритиков Rotten Tomatoes — 91%. «Эма: Танец страсти» — обладатель премии Arca Cinemagiovani Award и участник Венецианского кинофестиваля, «Сандэнс» и фестивалей в Торонто, Лондоне, Милане, Стокгольме.

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Фильм повествует о том, как шокирующий инцидент разрушает брак танцовщицы Эмы с хореографом Гастоном. После этого она погружается в мир реггетона — уличного танцевального и музыкального стиля. Новый творческий путь становится для нее символом страсти, желания и освобождения. Страстный танец задает фильму энергичный ритм. Хореограф Хосе Видал в каждом движении выразил переживания Эмы и сделал реггетон единственным спасением героини.

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