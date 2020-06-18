Wink анонсировал онлайн-встречу с чилийским режиссером Пабло Ларраином
23 июня платформа КАРОАрт.LIVE, «Экспонента фильм», видеосервис Wink и издание «Киноафиша» представят чилийскую драму «Эма: Танец страсти»
Режиссер фильма — Пабло Ларраин, известный по фильмам «Джеки», «Нет» и «Неруда». Главную роль в новом фильме исполнил обладатель «Золотого глобуса» и призов Каннского и Венецианского фестивалей Гаэль Гарсиа Берналь.
Сразу после показа фильма, в 20:50, в прямом эфире состоится онлайн-встреча c Ларраином, обладателем призов Каннского, Венецианского, Берлинского и других кинофестивалей. Зрители смогут задать свои вопросы онлайн, оставляя комментарии под трансляцией встречи, которая будет доступна в официальном сообществе проекта КАРО.Арт в соцсети «ВКонтакте». Модератором беседы будет кинокритик Алиса Таежная.
Фильм высоко оценило сообщество кинокритиков Rotten Tomatoes — 91%. «Эма: Танец страсти» — обладатель премии Arca Cinemagiovani Award и участник Венецианского кинофестиваля, «Сандэнс» и фестивалей в Торонто, Лондоне, Милане, Стокгольме.
Что вы знаете о развлечениях:
Фильм повествует о том, как шокирующий инцидент разрушает брак танцовщицы Эмы с хореографом Гастоном. После этого она погружается в мир реггетона — уличного танцевального и музыкального стиля. Новый творческий путь становится для нее символом страсти, желания и освобождения.
Страстный танец задает фильму энергичный ритм. Хореограф Хосе Видал в каждом движении выразил переживания Эмы и сделал реггетон единственным спасением героини.
Из карантина с любовью:
«Эма — это парадигма: она играет самые разные роли. Дочь, мать, сестра, жена, любовница и лидер. Она сильная и представляет собой поражающий, прекрасный вид женственности. Ею движет неутомимый индивидуализм, она четко знает, чего хочет, и может увлечь всех вокруг себя на пути к своей судьбе. Она хочет стать матерью и завести семью. Я хотел акцентировать внимание на идее современной семьи. Возникло новое понимание семейной динамики, которую я вижу как отражение современного мира. Люди, которых я показал в своем фильме, выходят на улицу и танцуют, вместо того чтобы кричать друг на друга. Самое важное в сюжете — это привязанность людей друг к другу. В этом фильме много сцен, где люди непосредственно делятся друг с другом своими чувствами», — пояснил Ларраин.
«Я люблю работать с Ларраином и люблю его фильмы. "Эма: Танец страсти" — фантастический фильм. В нем поднимаются важные темы, о которых не часто говорят», — сказал исполнитель главной роли Берналь.