Косуля, барсук и еж: «Союзмультфильм» показал новых героев «Ну, погоди!»

Краснодарский край

Распечатать

Три новых персонажа из нового сезона «Ну, погоди!» станут символами горного курорта «Роза Хутор»

Новыми персонажами перезапуска «Ну, погоди!» станут трое зверей. Об этом в пресс-службе курорта сообщили 18 июня. Все они обладают ярко выраженными положительными чертами: Барсук Тим невозмутим и всегда доброжелателен. Он отвечает за безопасность и следит, чтобы гости надевали шлемы и правильно закрепляли страховку, умный Ежик Шу создает новые гаджеты и очень любит природу, изучает ее, водит экскурсии. Веселая Косуля Уля отвечает за визуальный образ курорта и ведет групповые занятия по фитнесу.

«Создавая образы новых постоянных персонажей “Ну, погоди!” в 3D, мы искали типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — сказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Это нужно посмотреть всем детям:

При этом выбор персонажей неслучаен, они появились в сценарии по инициативе партнера — курорта «Роза Хутор». Новые образы мультфильма вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами «Роза Хутор». Их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции.

«Мы предложили именно этих персонажей по нескольким причинам. Во-первых, косуля, барсук и еж — эндемики горного Причерноморья, где расположен наш курорт [к эндемикам относят животных и растения, обитающих на относительно ограниченной территории. — Прим. Юга.ру]. А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта. Во-вторых, характеры персонажей соответствуют ценностям нашего бренда. Косуля Уля — это динамизм, позитив и эмоции. Барсук Тим олицетворяет надежность и безопасность, а Ежик Шу — технологичность и изобретательность. И, наконец, это просто симпатичные и харизматичные персонажи, которые, я уверен, понравятся зрителям и нашим гостям», — отметил председатель совета директоров курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Олени в фотоловушках:

Как сообщали Юга.ру, в марте 2020 года было объявлено о соглашении между киностудией «Союзмультфильм» и курортом «Роза Хутор» о сотрудничестве по перезапуску сериала «Ну, погоди!». В мультфильме будут использованы узнаваемые локации «Роза Хутор» и современные виды спорта и развлечений, доступные на курорте. При этом интеграция партнера в сериал не будет носить рекламный характер.

Премьера первых серий нового «Ну, погоди!» в формате квази-3D состоится уже в этом году. В первом сезоне выйдет 26 эпизодов по 7 минут.

Курорты и туризм Мультфильмы Роза Хутор

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Впервые с начала мая на Кубани выявили за сутки менее 70 зараженных коронавирусом. За этот же период умерли 37 человек с COVID-19
В Карачаево-Черкесии на границе с Краснодарским краем пропали двое детей. Возбуждено уголовное дело
После гибели женщины в Майкопе проверят все остановочные комплексы
В Севастополе на отдыхающих упал пляжный навес, есть пострадавшие
В пещере «Таврида» в Крыму нашли еще 400 метров новых галерей и ходов
Арестованы 80 граждан Азербайджана после конфликта с полицейскими в палаточном лагере в Дагестане

Лента новостей

Реклама на портале