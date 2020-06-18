Три новых персонажа из нового сезона «Ну, погоди!» станут символами горного курорта «Роза Хутор»

Новыми персонажами перезапуска «Ну, погоди!» станут трое зверей. Об этом в пресс-службе курорта сообщили 18 июня. Все они обладают ярко выраженными положительными чертами: Барсук Тим невозмутим и всегда доброжелателен. Он отвечает за безопасность и следит, чтобы гости надевали шлемы и правильно закрепляли страховку, умный Ежик Шу создает новые гаджеты и очень любит природу, изучает ее, водит экскурсии. Веселая Косуля Уля отвечает за визуальный образ курорта и ведет групповые занятия по фитнесу. «Создавая образы новых постоянных персонажей “Ну, погоди!” в 3D, мы искали типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — сказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

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При этом выбор персонажей неслучаен, они появились в сценарии по инициативе партнера — курорта «Роза Хутор». Новые образы мультфильма вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами «Роза Хутор». Их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции. «Мы предложили именно этих персонажей по нескольким причинам. Во-первых, косуля, барсук и еж — эндемики горного Причерноморья, где расположен наш курорт [к эндемикам относят животных и растения, обитающих на относительно ограниченной территории. — Прим. Юга.ру]. А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта. Во-вторых, характеры персонажей соответствуют ценностям нашего бренда. Косуля Уля — это динамизм, позитив и эмоции. Барсук Тим олицетворяет надежность и безопасность, а Ежик Шу — технологичность и изобретательность. И, наконец, это просто симпатичные и харизматичные персонажи, которые, я уверен, понравятся зрителям и нашим гостям», — отметил председатель совета директоров курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.