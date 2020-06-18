Арестовали 80 граждан Азербайджана после конфликта с полицейскими в палаточном лагере в Дагестане

18 июня стало известно, что после столкновения граждан Азербайджана с силовиками на границе в Дагестане следственный комитет начал проверку по факту применения насилия в отношении полицейских

Напомним, в начале июня в Дагестане, около села Куллар в Дербентском районе, граждане Азербайджане организовали палаточный лагерь. Иностранцы не могли вернуться домой из-за закрытых границ и карантина, вызванного коронавирусом. 3 июня они начали голодовку, требуя ускорить возвращение домой, а уже 9 июня в Азербайджан позволили пройти 130 людям.

14 июня Азербайджан передал российской стороне список еще из 120 лиц, которые имели право вернуться домой. Между тем, в лагере оставались порядка 600 человек. Они были недовольны тем, что на родину вернется только часть. Жители городка вышли к границе с вещами и попытались перекрыть дорогу. Между ними и полицией произошли столкновения. Силовики применили дубинки и слезоточивый газ, а протестующие в ответ стали кидать в них камнями и кастрюлями.

В результате инцидента пострадали несколько полицейских и жителей лагеря. 16 июня следственный комитет начал проверку по факту беспорядков. По версии следствия, на федеральную трассу вышли около 400 протестующих, из-за их действий пострадали семь сотрудников полиции и были повреждены пять автомобилей.

В этот же день в Азербайджан отправили еще 155 человек, а в местный отдел полиции доставили 93 человека. Как отметили в полиции, их не задержали, а доставили в отделение для выяснения обстоятельств. Однако 18 июня стало известно, что 80 из них арестовали на 10 суток. Сейчас следователи продолжают изучать факт применения насилия гражданами Азербайджана в отношении сотрудников полиции, сообщило агентство «Интерфакс».