Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 17 июня легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи, трое пострадали

Авария случилась около 14:00. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал по улице Красных Партизан со стороны Каляева. На пересечении с улицей Герцена он не уступил дорогу встречной машине скорой помощи и столкнулся с ней. После удара легковушка врезалась в забор.

В результате аварии пострадал водитель скорой помощи и по одному пассажиру из каждой машины. Их доставили в больницу. Сотрудники ДПС проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, 11 июня в Горячем Ключе произошло ДТП с автозаком и легковушкой, в котором пострадали полицейские и заключенные.

ДТП Краснодар

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