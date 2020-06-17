Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

Авария случилась около 14:00. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал по улице Красных Партизан со стороны Каляева. На пересечении с улицей Герцена он не уступил дорогу встречной машине скорой помощи и столкнулся с ней. После удара легковушка врезалась в забор.

В результате аварии пострадал водитель скорой помощи и по одному пассажиру из каждой машины. Их доставили в больницу. Сотрудники ДПС проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.