Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре днем 17 июня легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи, трое пострадали
Авария случилась около 14:00. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA ехал по улице Красных Партизан со стороны Каляева. На пересечении с улицей Герцена он не уступил дорогу встречной машине скорой помощи и столкнулся с ней. После удара легковушка врезалась в забор.
В результате аварии пострадал водитель скорой помощи и по одному пассажиру из каждой машины. Их доставили в больницу. Сотрудники ДПС проводят проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Напомним, 11 июня в Горячем Ключе произошло ДТП с автозаком и легковушкой, в котором пострадали полицейские и заключенные.