В Сбербанке рассказали о спросе на льготные кредиты для бизнеса

17 июня председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов провел онлайн пресс-конференцию со СМИ региона

Пресс-конференция называлась «Роль Сбербанка в поддержке бизнеса и населения в условиях распространения COVID-19». Во время полутора часов общения, прошедшего преимущественно в формате вопросов и ответов, Евгений Титов заметил, что для банка переход на дистанционную работу не оказался неожиданностью. Также он сообщил, что банк за свой счет тестировал здоровье сотрудников. Говоря о работе с малым и средним бизнесом, Титов отметил, что если в РФ доля индивидуального предпринимательства разных форм собственности составляет 20-25%, то на юге она достигает 40%.

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Когда речь зашла о кредитовании пострадавших отраслей бизнеса по госпрограмме, Титов сообщил, что на кредиты под 0% поступило 4548 обращений на общую сумму 7,3 млрд рублей. «Эти цифры говорят о том, что программы льготного кредитования востребованы и поддержали многих наших клиентов. Когда появилась программа кредитования под 2%, к нам поступило уже 7379 обращений на сумму 15,9 млрд рублей. Лимит, выделенный на Сбербанк, мы реализовали практически за неделю (около 95 млрд) и сейчас нам одобрен дополнительный транш (около 70 млрд)», — сказал Титов.