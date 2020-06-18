В Сбербанке рассказали о спросе на льготные кредиты для бизнеса
17 июня председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов провел онлайн пресс-конференцию со СМИ региона
Пресс-конференция называлась «Роль Сбербанка в поддержке бизнеса и населения в условиях распространения COVID-19». Во время полутора часов общения, прошедшего преимущественно в формате вопросов и ответов, Евгений Титов заметил, что для банка переход на дистанционную работу не оказался неожиданностью. Также он сообщил, что банк за свой счет тестировал здоровье сотрудников.
Говоря о работе с малым и средним бизнесом, Титов отметил, что если в РФ доля индивидуального предпринимательства разных форм собственности составляет 20-25%, то на юге она достигает 40%.
Есть ли бизнес во время карантина:
Когда речь зашла о кредитовании пострадавших отраслей бизнеса по госпрограмме, Титов сообщил, что на кредиты под 0% поступило 4548 обращений на общую сумму 7,3 млрд рублей.
«Эти цифры говорят о том, что программы льготного кредитования востребованы и поддержали многих наших клиентов. Когда появилась программа кредитования под 2%, к нам поступило уже 7379 обращений на сумму 15,9 млрд рублей. Лимит, выделенный на Сбербанк, мы реализовали практически за неделю (около 95 млрд) и сейчас нам одобрен дополнительный транш (около 70 млрд)», — сказал Титов.
На вопрос портала Юга.ру о том, как часты отказы по льготным кредитам и в чем их наиболее частые причины, Титов назвал цифры 0,8% по кредитам под 0%, и 11,4% — по кредитам под 2%. Основные причины заключаются в неверно оформленных документах, дублирующихся заявках. Также часть клиентов не подходит по условиям программ.
После конференции в пресс-службе компании уточнили, что в апреле основной запрос был связан с реструктуризацией действующих кредитов по ОКВЭД, отличным от пострадавших отраслей. В мае-июне большая часть обращений связана с льготным кредитованием; за ним в основном обращаются предприятия из сфер туризма, общепита, бытовых услуг и перевозок. По текущим кредитным продуктам банк осуществляет выдачи в обычном режиме. При этом основной спрос сохраняется в сферах торговли, агропромышленного комплекса и недвижимости.