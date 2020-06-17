В Крыму задержали осужденного экс-чиновника Тюрягина, который после увольнения ходил на работу

В Евпатории 16 июня задержали бывшего чиновника и завели на него еще одно дело о злоупотреблении полномочиями

В августе 2017 года замначальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории запросил из муниципального бюджета почти 2 млн рублей, не имея для этого оснований. За эти деньги он хотел повторно провести государственную экспертизу документов по контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети города. При этом повторную экспертизу обязаны были оплачивать подрядчики.

Сотрудники УФСБ 16 июня задержали ранее уволенного чиновника на рабочем совещании в его бывшем кабинете. В пресс-службе СУ СК РФ по Крыму отметили, что в 2020 году мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за превышение полномочий и в мае суд вынес ему приговор по этому делу. Следственный комитет проверит действия сотрудников администрации Евпатории, которые допустили к работе уволенного и осужденного коллегу.

За новый эпизод на чиновника завели уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным «Крыминформ», задержанным стал Андрей Тюрягин, которого 22 мая приговорили к двум годам условного заключения за причинение ущерба на 26 млн рублей.