Жертвы «хирурга» Алены Верди после ее смерти смогут перенаправить претензию в адрес клиники, где она работала

После смерти пластического хирурга Алены Верди, которая скончалась в больнице Краснодара в середине июня, одна из ее жертв заявила, что задумалась о том, чтобы перенаправить претензию в адрес клиники

15 июня стало известно, что Алена Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова), которая работала пластическим хирургом по поддельным дипломам, скончалась в больнице за несколько дней до судебного заседания по своему делу. Верди находилась в коме около двух недель.

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16 июня одна из жертв Алены Верди, краснодарка Александра Асиреева рассказала РИА «Новости», что, возможно, предъявит претензии директору и главврачу клиники, где проводила операции Верди. «За весь ущерб, который я в течение трех лет терпела, хотела бы, чтобы кто-то за это ответил», — заявила Асиреева.

Как уточнил телеканал «360», защитник другой потерпевшей, Анастасии Исмаиловой, Андрей Таран заявил, что пока не обсуждал со своей клиенткой дальнейшие действия. «Мы на момент следствия не знали, кто что сделал и какой к кому иск обращать, потому что если была бы установлена вина клиники, то часть исковых требований обращалась бы на клинику. Должно было быть справедливое решение. А вешать все на Алену… Понимаете, там не было вендетты какой-то, и потерпевшая большей частью расстроена произошедшим», — объяснил ситуацию Таран.

Напомним, в феврале в пресс-службе прокуратуры Кубани сообщили, что с марта 2015 по октябрь 2017 года Алена Верди провела в Краснодарском крае несколько операций по абдоминопластике (коррекция живота), блефо- и риносептопластике (коррекция век и носа), эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. С декабря 2016 года по октябрь 2017-го Верди работала в краснодарской клинике ООО «МХЦ «Эстетик-Мед», где сделала шесть пластических операций, причинив пациенткам тяжкий вред здоровью.

В ноябре 2019-го Краснодарский краевой суд обязал клинику возместить женщине вред, причиненный ее здоровью после операции. Сейчас, судя по открытым данным, клиника находится в процессе ликвидации.