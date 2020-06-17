В Краснодаре завели уголовное дело на мужчину, который толкнул полицейского во время ночной вечеринки на Красной

В следственном комитете 17 июня сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении полицейского в Краснодаре

Напомним, 6 июня на Кубани разрешили открыться ресторанам, барам и кафе, имеющим террасы и веранды. В первую ночь после этого около одного из баров на улице Красной в Краснодаре собралось несколько десятков молодых людей, они громко слушали музыку и подпевали ей.

К месту инцидента подъехал сотрудник ДПС, после чего между ним и участниками вечеринки произошел конфликт. В пабликах появилось несколько видеозаписей, на одной из которых девушка забежала на капот служебной машины и пробежалась по ее крыше. Позже ее схватил сотрудник МВД, а она попыталась сбежать. Автор еще одного видео рассказала, как полицейский толкнул девушку. Кроме того, очевидцы запечатлели, как молодой человек толкнул полицейского в спину, а позже — как сотрудник полиции вытащил с заднего сидения машины парня, который сел в нее.

17 июня в управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что установили личность мужчины, который толкнул полицейского во время массовых беспорядков. Он сделал это в тот момент, когда сотрудник полиции собирался догнать запрыгнувшую на автомобиль девушку.

Следователи установили личность мужчины и задержали его. Им оказался ранее не судимый 30-летний уроженец Улан-Удэ, Бурятия, рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару. На нарушителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Расследование дела продолжается.