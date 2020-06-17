Ветераны смогут без масок посмотреть Парад Победы с трибун

Глава Росптребнадзора Анна Попова 16 июня рассказала, какие меры безопасности для ветеранов будут соблюдать во время Парада Победы в Москве

Позже Путин сообщил , что Парад Победы состоится 24 июня, и подписал указ о том, что этот день в стране будет нерабочим с сохранением заработной платы. Отметим, что на Кубани парад в 2020 году пройдет только в одном городе — Новороссийске.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе прада в честь 75-летия Победы. В итоге 9 мая в стране прошли праздничные мероприятия без личного участия зрителей. Так, например, на Кубани провели авиапарад, организовали возложение цветов, концерты во дворах ветеранов и ряд других акций.

16 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» рассказала, какие меры предосторожности будут соблюдаться во время Парада Победы в Москве. Внимание на ее комментарий обратил ТАСС.

По словам Поповой, ветеранов будут расскаживать через два кресла, «все будет промыто, все будет продезинфицировано и абсолютно безопасно».

«Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски», — сказала Попова.

Она добавила, что после парада ветераны снова наденут маски, написал RT.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что ветеранов на парад отвезет специально подготовленный и продезинфицированный транспорт. Водители и сопровождающие лица будут находиться под медицинским наблюдением, в масках, перчатках, у них предварительно возьмут тест на коронавирус, уточнил телеканал «360».