Дети судей, прокуроров и сотрудников СК попадут в детские сады Краснодара вне очереди

Краснодарский край

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Мэрия Краснодара 16 июня рассказала, кто попадет в детские сады в первую очередь

Напомним, 15 июня в МФЦ краевой столицы начался прием заявок в детские сады. Он продлится до 15 августа, при этом комиссия начнет работать только с 6 июля.

В департаменте образования города объяснили, что все заявки рассмотрят в общем порядке, независимо от даты подачи заявления. Поэтому родителям не обязательно занимать очередь в МФЦ в первые дни подачи заявок. При этом при поступлении в детсад главное не дата подачи заявления, а право на льготы. Если ребенок не попадает ни в одну из льготных категорий, то приоритет отдается жителям, зарегистрированным в Краснодаре.

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Без очереди в муниципальные сады могут попасть:

  • дети тех, кто подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • дети людей из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;
  • дети прокуроров;
  • дети судей;
  • дети сотрудников Следственного комитета России.

В первую очередь в сады попадут дети из многодетных семей, дети-инвалиды и те, у кого один из родителей является инвалидом. Льготы есть у детей военнослужащих, полицейских (в том числе погибших), сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов. Подробнее льготные категории можно изучить здесь.

Чтобы получить право на внеочередное и первоочередное определение в детский сад нужно предоставить в МФЦ подтверждающий документ.

Детские сады Краснодар МФЦ

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