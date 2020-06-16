Летучие мыши будут спасать самшит в Сочи

«Рукокрылые являются естественным врагами самшитовой огневки. Чтобы привлечь их в самшитовые леса, мы развесили на деревьях бэт-боксы — искусственные убежища», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Напомним, на природоохранной территории обитают 24 вида летучих мышей, 15 из них занесены в Красную книгу Краснодарского края. Сотрудники сочинского нацпарка нашли места, где началось естественное восстановление самшита и развесили там искусственные убежища для летучих мышей. Они должны привлечь дендрофильные виды рукокрылых, которые способны уничтожать самшитовую огневку.

В домики быстрее заселяются социальные виды летучих мышей, которые большую часть года живут в группах. При этом конструкция убежища надежно защищена от лесных хищников — куниц, диких котов, енотов-полоскунов.