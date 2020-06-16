В центре Краснодара изменят маршруты общественного транспорта на время ночного ремонта дороги

В центре Краснодара с 16 июня для ремонта по ночам будут перекрывать улицу, из-за чего временно изменят маршруты автобусов и троллейбусов

Движение ограничат по улице Октябрьской от Ленина до Северной с 16 по 19 июня. Ремонтировать дорогу будут с 21:00 до 6:00 , днем она будет полностью открыта для проезда.