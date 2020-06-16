В центре Краснодара изменят маршруты общественного транспорта на время ночного ремонта дороги
В центре Краснодара с 16 июня для ремонта по ночам будут перекрывать улицу, из-за чего временно изменят маршруты автобусов и троллейбусов
Движение ограничат по улице Октябрьской от Ленина до Северной с 16 по 19 июня. Ремонтировать дорогу будут с 21:00 до 6:00, днем она будет полностью открыта для проезда.
На участке приведут в порядок тротуары и проезжую часть, также обновят подходы и съезды во дворы, заменят бордюры. В ночь на 16 июня специалисты начнут укладывать верхний слой асфальта. На время ремонта Октябрьской изменятся маршруты движения автобусов и троллейбусов: они поедут в объезд улицы, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. Новое расписание маршрутов можно посмотреть здесь.
Напомним, в Краснодаре начали делать улицу Дунайскую, а из-за ремонта улицы Ярославской пять маршруток изменили схему движения. 9 июня стартовал ночной ремонт улицы Игнатова в микрорайоне Гидростроителей, кроме того 10 июня специалисты приступили к работам на Буденного от Рашпилевской до Тургенева.
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