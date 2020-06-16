«Кубань Кредит» выдал первые льготные кредиты бизнесу под поручительство ВЭБ.РФ

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

КБ «Кубань Кредит» и ВЭБ.РФ заключили договор поручительства для льготного кредитования бизнеса

Сотрудничество ведется в рамках госпрограммы, разработанной по постановлению Правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года для поддержки отечественного предпринимательства.

Программа предназначена предприятиям, работающим в отраслях, пострадавших от пандемии, и в отраслях, требующих дополнительной поддержки.

Кредиты по ставке 2% предоставляются на расходы, связанные с ведением бизнеса, в том числе на выплату зарплаты и погашение кредитов по программам с господдержкой.

Альфа-Банк — о настроениях в малом бизнесе еще до пандемии:

Поручительство ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга по займу и капитализированных процентов. Кредитные договоры будут заключаться с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Размер кредита определяется из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника, увеличенного на размер обязательных отчислений в фонды, в зависимости от штатной численности сотрудников на 1 июня 2020 года и количества месяцев базового периода кредитования, который заканчивается до 1 декабря 2020 года.

В случае сохранения штата на уровне 90% и выше, основной долг и проценты будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне не ниже 80%, государство компенсирует клиенту половину от суммы кредита и процентов по нему. Срок окончания договора — не позднее 30 июня 2021 года.

Есть ли бизнес во время карантина:

Заемщиками также могут стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки из-за пандемии.

«Подписание банком договора поручительства с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ очень важно для регионального бизнеса. Это оптимизирует предоставление льготных кредитов юрлицам и ИП. Соответственно, у бизнеса появляется более широкая возможность для возобновления деятельности и возвращения к полноценному функционированию», — отметил заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич.

Владелец гостиницы в Геленджике:

До 15 июня в банк поступило 96 заявок на льготное кредитование по госпрограмме на общую сумму 370 млн рублей. Заключено одно кредитное соглашение в размере 57,8 млн рублей, выдан один кредит в сумме 5,67 млн рублей.

Кроме того, в банк подано 14 заявок на кредиты на неотложные нужды под 0% (в рамках соглашения между кредитной организацией и Минэкономразвития России согласно постановлению Правительства РФ №422 от 2 апреля 2020 года). Выдано восемь кредитов (все — представителям ресторанного бизнеса), сумма договоров составила 36,7 млн рублей.

Банки Карантин Коронавирус Кредитование Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным ливням с грозой и ветром
Власти Сочи решили гуманно относиться к бродячим животным
В Краснодаре проведут открытый онлайн-вебинар об отношениях народов Кубани и Адыгеи
В Геленджике чиновник заработал 835 тыс. рублей на сдаче муниципального картона и металла. На него завели дело
Чем закончился конфликт в палаточном лагере на границе Дагестана: 155 граждан Азербайджана выехали на родину, а СК начал проверку
Фестиваль казачьей культуры в Адыгее проведут в онлайн-формате

Лента новостей

Реклама на портале