«Кубань Кредит» выдал первые льготные кредиты бизнесу под поручительство ВЭБ.РФ
КБ «Кубань Кредит» и ВЭБ.РФ заключили договор поручительства для льготного кредитования бизнеса
Сотрудничество ведется в рамках госпрограммы, разработанной по постановлению Правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года для поддержки отечественного предпринимательства.
Программа предназначена предприятиям, работающим в отраслях, пострадавших от пандемии, и в отраслях, требующих дополнительной поддержки.
Кредиты по ставке 2% предоставляются на расходы, связанные с ведением бизнеса, в том числе на выплату зарплаты и погашение кредитов по программам с господдержкой.
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Поручительство ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга по займу и капитализированных процентов. Кредитные договоры будут заключаться с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Размер кредита определяется из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника, увеличенного на размер обязательных отчислений в фонды, в зависимости от штатной численности сотрудников на 1 июня 2020 года и количества месяцев базового периода кредитования, который заканчивается до 1 декабря 2020 года.
В случае сохранения штата на уровне 90% и выше, основной долг и проценты будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне не ниже 80%, государство компенсирует клиенту половину от суммы кредита и процентов по нему. Срок окончания договора — не позднее 30 июня 2021 года.
Есть ли бизнес во время карантина:
Заемщиками также могут стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки из-за пандемии.
«Подписание банком договора поручительства с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ очень важно для регионального бизнеса. Это оптимизирует предоставление льготных кредитов юрлицам и ИП. Соответственно, у бизнеса появляется более широкая возможность для возобновления деятельности и возвращения к полноценному функционированию», — отметил заместитель председателя правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич.
Владелец гостиницы в Геленджике:
До 15 июня в банк поступило 96 заявок на льготное кредитование по госпрограмме на общую сумму 370 млн рублей. Заключено одно кредитное соглашение в размере 57,8 млн рублей, выдан один кредит в сумме 5,67 млн рублей.
Кроме того, в банк подано 14 заявок на кредиты на неотложные нужды под 0% (в рамках соглашения между кредитной организацией и Минэкономразвития России согласно постановлению Правительства РФ №422 от 2 апреля 2020 года). Выдано восемь кредитов (все — представителям ресторанного бизнеса), сумма договоров составила 36,7 млн рублей.