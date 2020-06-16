Кредиты по ставке 2% предоставляются на расходы, связанные с ведением бизнеса, в том числе на выплату зарплаты и погашение кредитов по программам с господдержкой.

Поручительство ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга по займу и капитализированных процентов. Кредитные договоры будут заключаться с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Размер кредита определяется из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника, увеличенного на размер обязательных отчислений в фонды, в зависимости от штатной численности сотрудников на 1 июня 2020 года и количества месяцев базового периода кредитования, который заканчивается до 1 декабря 2020 года.

В случае сохранения штата на уровне 90% и выше, основной долг и проценты будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне не ниже 80%, государство компенсирует клиенту половину от суммы кредита и процентов по нему. Срок окончания договора — не позднее 30 июня 2021 года.