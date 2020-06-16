В Сочи скончалась пожилая женщина с коронавирусом

Краснодарский край

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16 июня оперштаб Краснодарского края рассказал подробности еще об одном умершем пациенте с коронавирусом

Как писали Юга.ру, на 16 июня в России выявили 545 тыс. 458 случаев заражения. Выздоровели 294 тыс. 306 человек, 7 тыс. 248 пациентов умерли.

В Краснодарском крае известно о 5 тыс. 112 случаях инфицирования COVID-19, выздоровели 3 тыс. 794 пациента. За все время наблюдения скончались 53 человека, в том числе одна пациентка — за последние сутки. В краевом оперштабе 16 июня рассказали подробности ее болезни.

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Сообщается, что 85-летнюю женщину госпитализировали в Сочи 10 июня с подозрением на пневмонию. Тест показал положительный результат. 12 июня пациентку перевели в инфекционную больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

У больной диагностировали тяжелую форму COVID-19 и двустороннюю полисегментарную пневмонию. Лечение проходило тяжело, спасти женщину не удалось.

Накануне Юга.ру сообщали, что в Сочи умерла еще одна женщина с коронавирусом, ей было 58 лет.

Коронавирус Медицина смерть Сочи

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