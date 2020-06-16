Полиция ищет пенсионерку со скандинавскими палками, ее видели в Краснодаре и Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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Полиция Краснодара в июне объявила в розыск пропавшую без вести 78-летнюю Людмилу Коденеву

6 июня 78-летняя Людмила Коденева вышла из дома на улице Шаляпина в Музыкальном микрорайоне и не вернулась.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» 13 июня сообщили, что женщину видели в ауле Козет Тахтамукайского района Адыгеи, и попросили автомобилистов, которые проезжали в этом районе 6-7 июня, предоставить поисковикам записи с камер видеорегистраторов.

В пресс-службе УМВД Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что очевидцы 15 июня сообщали, что видели женщину в Краснодаре на улице 1-го Мая.

Приметы пенсионерки: на вид 70 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы покрашены в бордовый цвет, светло-серые глаза. Женщина была одета в черный пиджак, футболку, классические черные штаны, темную обувь с белой окантовкой. У Людмилы Коденевой были с собой палки для скандинавской ходьбы, белая вязаная сумка через плечо, кнопочный телефон и ключи.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю обратили внимание на то, что у женщины плохая несвязная речь, она практически не разговаривает, жестикулируя руками, также у нее есть проблемы с памятью.

Всех, кто видел Людмилу Коденеву или что-то знает о ее местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (938) 426-19-87, 8 (861) 250-87-76 или 102.

Ранее Юга.ру писали, что в начале июня на Кубани пропал без вести 55-летний мужчина, который может находиться в Краснодаре или Ейске, а в Адыгее розыскивают 37-летнюю женщину.

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