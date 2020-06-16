Полиция ищет пенсионерку с палками для скандинавской ходьбы, ее видели в Краснодаре и Адыгее

Полиция Краснодара в июне объявила в розыск пропавшую без вести 78-летнюю Людмилу Коденеву

6 июня 78-летняя Людмила Коденева вышла из дома на улице Шаляпина в Музыкальном микрорайоне и не вернулась.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» 13 июня сообщили, что женщину видели в ауле Козет Тахтамукайского района Адыгеи, и попросили автомобилистов, которые проезжали в этом районе 6-7 июня, предоставить поисковикам записи с камер видеорегистраторов.

В пресс-службе УМВД Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что очевидцы 15 июня сообщали, что видели женщину в Краснодаре на улице 1-го Мая.