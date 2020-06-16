16 июня Страховой Дом ВСК совместно с компанией «РусСюрвей» разработали рекомендации для бизнеса при возобновлении работы после самоизоляции

Мероприятия, рекомендуемые менеджменту предприятий, направлены на предотвращение возможных убытков, которые могут произойти при возобновлении производства. Также они связаны со снижением вероятности возможных имущественных убытков и убытков от последующих перерывов производства, вызванных, например, пожарами, взрывами и авариями.

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«Пандемия полностью или частично приостановила деятельность многих промышленных, торговых и общественно-культурных предприятий, объектов оказания услуг населению. Но постепенное возобновление деятельности может повлечь за собой повышение имущественных рисков. Наиболее опасный и ответственный этап всех производственных процессов — это запуск оборудования после его остановки. Повышению степени риска способствует и снижение производственной и технологической дисциплины при возобновлении работы персонала после длительного перерыва, восстановление технологических и логистических цепочек и связей», —прокомментировал вице-президент, руководитель центра технической оценки риска Страхового Дома ВСК Алексей Штанько.

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