Все российские школы собираются оснастить камерами с функцией распознавания лиц

Систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц должны установить во все школы России. За это будет отвечать Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех». Сейчас камеры получили 1 тыс. 608 школ в 12 регионах.

Евгений Лапшев, представитель компании «Элвис-неотек», отвечающей за разработку систем видеонаблюдения, уточнил, что для одной школы необходимо около 20 камер. Устанавливать их будут на лестницах, в коридорах и залах, а также снаружи здания для наблюдения за территорией. В рамках пилотного проекта компания уже отправила 28 тыс. камер, каждая из которых стоит около 10 тыс. рублей.

В камеры интегрирован модуль NtechLab, именно он и отвечает за распознавание лиц. «Ведомости» сообщили, что он сможет находить людей, которые не имеют право находиться в школе. В будущем его смогут использовать также для того, чтобы контролировать начало и конец рабочего времени персонала и помогать родителям отслеживать посещение школы детьми. Представитель NtechLab отметил, что внесение лиц сотрудников и учащихся будет происходить после их согласия на обработку данных, а все информационные базы будут храниться локально.

В издании добавили, что с помощью платформы Orwell, к которой будут подключать камеры, можно будет также обнаруживать возгорание или оставленные в здании предметы.