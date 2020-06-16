УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования

Снижение коснулось программ на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой при сумме кредита до 5 млн рублей.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 млн рублей теперь составляет 9,49% годовых.

Для кредитов на покупку строящегося и готового жилья на сумму 5 млн рублей и выше минимальная ставка составляет 8,99% годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%») на сумму 5 млн рублей и выше — 5,99%.

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Заявку на ипотечный кредит можно подать по двум документам — паспорту и второму документу на выбор (ИНН, СНИЛС, водительские права или загранпаспорт).

Узнать о полных условиях ипотеки и подать заявку можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте банка.

Банки Жилье Ипотека Кредитование

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