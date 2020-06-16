УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке

Снижение коснулось программ на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой при сумме кредита до 5 млн рублей.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 млн рублей теперь составляет 9,49% годовых.

Для кредитов на покупку строящегося и готового жилья на сумму 5 млн рублей и выше минимальная ставка составляет 8,99% годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5%») на сумму 5 млн рублей и выше — 5,99%.