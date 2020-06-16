На границе в Дагестане произошли столкновения между полицией и жителями Азербайджана, которые не могут вернуться домой

В июне в Дербентском районе Дагестана, около села Куллар, организовался палаточный лагерь с гражданами Азербайджана, которые не могут выехать домой из-за начавшегося карантина и закрытых границ.

Как пишет «Кавказский узел», 3 июня жители лагеря начали голодовку, требуя ускорить возвращение домой. После того, как 9 июня в Азербайджан позволили вернуться 130 людям, голодовка приостановилась. Власти Дербентского района попросили Азербайджан увеличить лимит на количество возвращающихся граждан. 15 июня стало известно, что через день домой могут отправиться 240 человек.

Однако, по данным корреспондента издания, в лагере находились около 600 человек. Они оказались недовольны тем, что на родину отправится только часть, и вышли с вещами к границе. Ряд граждан попытались пересечь границу, однако их остановили силовики.

После этого между жителями Азербайджана и полицейскими произошла потасовка. Силовики начали применять дубинки и слезоточивый газ. В ответ протестующие стали кидать в них камнями и кастрюлями.

В то же время RT сообщил, что жители лагеря напали на четырех сотрудников полиции и разбили машины. В ходе инцидента пострадали четыре полицейских и несколько жителей лагеря.

Позже и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев рассказал, что конфликт удалось урегулировать и ситуация находится под контролем властей, пишет ТАСС. Он пояснил, что вечером жители временного городка получили список из 120 человек, которые могут вернуться домой по специально организованному коридору:

«В списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все, что и возмутило людей. Отсюда и пошли недовольство, волнения».