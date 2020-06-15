В краснодарской «Типографии» пройдет первая пост-карантинная выставка
Краснодарский Центр современного искусства «Типография» анонсировал первую пост-карантинную выставку, которая откроется 22 июня
Первым мероприятием после карантина в центре современного искусства станет выставка художницы Елены Колесниковой «Кооператив "Восход"».
«Кооператив "Восход"» — проект, посвященный специфическим для постсоветского пространства районам — жилым гаражным кооперативам. Больше года художница и архитекторка исследовала их архитектуру и устройство, в которых отражаются социальные процессы, происходящие во всех современных городах, — урбанизация, миграция, неравное распределение доходов, безработица.
Центральный объект выставки — инсталляция, представляющая собой двухэтажный гараж. Его дополняют видео с видами гаражных кооперативов, интервью с их жителями, архитектурные рисунки и поп-ап открытки, сообщил центр на своей странице во «ВКонтакте».
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Выставка пройдет в «Типографии» на улице Зиповкой, 5, корпус 33. Ее можно будет посетить ежедневно с 22 июня по 17 сентября с 12:00 до 21:00. Входной билет стоит 200 рублей, для держателей карт «Котик», студентов и школьников — 100 рублей. Для держателей карт «Друг» и «Ценитель», волонтеров и профессионалов (художников, кураторов) — бесплатно.
Напомним, из-за пандемии коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел в крае режим повышенной готовности с 13 марта. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. 17 марта «Типография» закрылась.
С 12 июня власти региона разрешили открыться учреждениям культуры и спорта. Так, музеи начали принимать посетителей по предварительной записи, артисты театров возобновили репетиции, а профессиональные спортсмены вернулись к тренировкам.
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