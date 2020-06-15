Сбербанк запустил бесплатную проверку подозрительных номеров и сайтов

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15 июня у клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт

На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. В результате проверки пользователь получает оценку риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также каждый, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает экспертным организациям для расследования и блокировки подобных звонков.

Таким образом, ресурс поможет не только бороться с телефонным мошенничеством, но и значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты клиентов от киберпреступников.

Топ-менеджер Сбербанка — о способах защиты клиентов:

«Сегодня среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с использованием социальной инженерии. В частности очень распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными средствами. С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Это первый в РФ ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в стране», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как сообщали Юга.ру, 2 апреля власти Краснодарского края рассказали о новом виде мошенничества, когда злоумышленники убеждают купить материалы о коронавирусе. 28 апреля Роспотребнадзор опубликовал список основных видов мошенничества, связанных с распространением коронавируса.

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