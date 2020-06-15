Краснодарцы за три дня отправили в мэрию 32 жалобы на незаконную рубку деревьев. Власти заявили, что ни одна из них не подтвердилась

На совещании в мэрии Краснодара 15 июня обсудили уход за деревьями в городе, а также работу с обращениями горожан не незаконные действия с зелеными насаждениями

Как писали Юга.ру, 7 июня в администрации Краснодара сообщили, что теперь на сайте мэрии можно пожаловаться на незаконные действия с деревьями — при уходе за ними, а также обрезке или рубке. Форма обращения появилась после того, как краснодарские активисты в начале июня обратили внимание властей на ситуацию с деревьями на улице Гоголя.

В частности, Мирослав Валькович в своем блоге в «Яндекс.Дзен» отмечал, что во время ремонта тротуара подрядчик повредил большое количество деревьев. У одних растений оказались обрублены корни, у других — повреждены стволы. Кроме того, у ряда деревьев заметили слишком узкий приствольный круг («окно» с землей, которое оставляют дереву для роста среди асфальта). После того, как ситуацию прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов, подрядчик пообещал исправить нарушения. Также в соцсетях сообщали о нарушениях при уходе за деревьями на улице Дунайской и Красной .

«Внимательным образом необходимо подходить к сохранению зеленых насаждений. Вырубка допустима, если дерево имеет выраженные признаки аварийности, чтобы оно не упало и не нанесло вред здоровью людей и имуществу», — отметил Первышов.

15 июня во время еженедельной планерки власти города обсудили работу с жалобами краснодарцев, которые поступают на сайт администрации.

В пресс-службе администрации сообщили, что с 7 по 10 июня через форму поступило 32 жалобы.

«Отработав 32 обращения, мы видим, что пока ни одного факта незаконной вырубки не подтвердилось», — заявил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

В мэрии прокомментировали, что для контроля по вопросам ухода за зелеными насаждениями комиссия будет организовывать выезд в течение трех дней. В случае жалобы на обрезку или рубку специалисты будут проверять информацию в течение дня. Всю информацию по итогу должны размещать на сайте, а также связываться с заявителями жалобы.

В администрации города добавили, что при центре озеленения продолжают принимать заявки от всех желающих работать в общественном совете для контроля за ситуацией. Предложения поступили уже от 16 человек.

«Хотелось бы, чтобы члены совета обладали еще и определенными профессиональными знаниями и навыками, чтобы они оказывали практическую помощь. При их активном содействии мы планируем проводить семинары для сотрудников подрядных организаций, которые будут производить уход: обрезку, кронирование, спил аварийных деревьев», — подытожил мэр города.