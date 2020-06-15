Власти Краснодара рассказали, что фонтан перед «Авророй» убрали по желанию Галицкого
В Краснодаре в июне завершают обустройство фонтана на улице Стасова, который ранее находился около кинотеатра «Аврора»
О плане перенести плоскостной фонтан перед «Авророй» стало известно в мае 2019 года. Об этом сообщили после того, как компания «Инвестстрой» (принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому) подписала соглашение о реконструкции кинотеатра.
В декабре глава города Евгений Первышов рассказал, что фонтан уже убрали с площади и перенесли его на улицу Стасова, в сквер около здания «Премьеры».
15 июня 2020 года власти Краснодара объяснили, чем была вызвана необходимость перенести фонтан. Оказалось, что он не был предусмотрен по проекту, «который будет реализовывать Сергей Николаевич Галицкий».
В департаменте городского хозяйства добавили, что на новом месте фонтана почти закончили земляные работы и полностью завершили бетонное обустройство. Сейчас на месте ведут монтаж насосов, труб и оборудования. Эти работы выполнены на 15%.
«Рассчитываем, что уже в десятых числах июля фонтан заработает. Все работы должны быть выполнены в срок. Это еще один подарок для горожан. Там в результате получится хорошая территория», — заключил Первышов.
Как писали Юга.ру, в этом году фонтаны в краевой столице запустили 12 июня. В администрации города рассказали, по какому расписанию они теперь работают.