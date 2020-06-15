Власти Краснодара рассказали, что фонтан перед «Авророй» убрали по желанию Галицкого

Краснодарский край

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В Краснодаре в июне завершают обустройство фонтана на улице Стасова, который ранее находился около кинотеатра «Аврора»

О плане перенести плоскостной фонтан перед «Авророй» стало известно в мае 2019 года. Об этом сообщили после того, как компания «Инвестстрой» (принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому) подписала соглашение о реконструкции кинотеатра.

В декабре глава города Евгений Первышов рассказал, что фонтан уже убрали с площади и перенесли его на улицу Стасова, в сквер около здания «Премьеры».

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15 июня 2020 года власти Краснодара объяснили, чем была вызвана необходимость перенести фонтан. Оказалось, что он не был предусмотрен по проекту, «который будет реализовывать Сергей Николаевич Галицкий».

В департаменте городского хозяйства добавили, что на новом месте фонтана почти закончили земляные работы и полностью завершили бетонное обустройство. Сейчас на месте ведут монтаж насосов, труб и оборудования. Эти работы выполнены на 15%.

«Рассчитываем, что уже в десятых числах июля фонтан заработает. Все работы должны быть выполнены в срок. Это еще один подарок для горожан. Там в результате получится хорошая территория», — заключил Первышов.

Как писали Юга.ру, в этом году фонтаны в краевой столице запустили 12 июня. В администрации города рассказали, по какому расписанию они теперь работают.

Аврора Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Сергей Галицкий

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