Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 5 тысяч человек

В Краснодарском крае за последние сутки, к 15 июня, зафиксировали 72 новых случая заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 8 тыс. 246 зараженных коронавирусом . По данным федерального оперштаба, выздоровели 4 тыс. 489 человек, скончались 143 пациента.

Наибольшее количество иницированных зарегистровали в Москве (1 тыс. 359), Московской области (689) и Санкт-Петербурге (252). На юге и Северном Кавказе число зараженных на день увеличилось на 716 и распредилилось следующим образом:

Ростовская область — 160;

Карачаево-Черкесия — 99;

Дагестан — 95;

Ставропольский край — 82;

Кабардино-Балкария — 80;

Краснодарский край — 72;

Ингушетия — 36;

Северная Осетия — 34;

Адыгея — 29;

Крым — 27;

Севастополь — 2.

Всего в России к 15 июня зарегистрировали 537 тыс. 210 случаев заболевания COVID-19, пишет RT. Выздоровели 284 тыс. 539 человек, зафиксировано 7 тыс. 91 летальный исход.

10 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала необычной статистику смертей от COVID-19 в России. По данным на тот день, Россия занимала 3-е место по числу зараженных в мире и 13-е — по количеству летальных случаев. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что России следует пересмотреть способы отчетности по смертям, писал РБК.