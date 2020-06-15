Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 5 тысяч человек
В Краснодарском крае за последние сутки, к 15 июня, зафиксировали 72 новых случая заражения COVID-19
В России за последние сутки выявили 8 тыс. 246 зараженных коронавирусом. По данным федерального оперштаба, выздоровели 4 тыс. 489 человек, скончались 143 пациента.
Наибольшее количество иницированных зарегистровали в Москве (1 тыс. 359), Московской области (689) и Санкт-Петербурге (252). На юге и Северном Кавказе число зараженных на день увеличилось на 716 и распредилилось следующим образом:
- Ростовская область — 160;
- Карачаево-Черкесия — 99;
- Дагестан — 95;
- Ставропольский край — 82;
- Кабардино-Балкария — 80;
- Краснодарский край — 72;
- Ингушетия — 36;
- Северная Осетия — 34;
- Адыгея — 29;
- Крым — 27;
- Севастополь — 2.
Всего в России к 15 июня зарегистрировали 537 тыс. 210 случаев заболевания COVID-19, пишет RT. Выздоровели 284 тыс. 539 человек, зафиксировано 7 тыс. 91 летальный исход.
10 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала необычной статистику смертей от COVID-19 в России. По данным на тот день, Россия занимала 3-е место по числу зараженных в мире и 13-е — по количеству летальных случаев. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что России следует пересмотреть способы отчетности по смертям, писал РБК.
В Краснодарском крае 15 июня число зараженных увеличилось на 72 человека. За сутки выздоровели 50 больных, смертельных исходов не было.
Согласно данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так:
- 20 — в Краснодаре;
- по 9 — в Тихорецком и Выселковском районах;
- 8 — в Гулькевичском районе;
- 6 — в Кавказском районе;
- 5 — в Армавире;
- по 2 — в Сочи, Горячем Ключе и Северском районе;
- по 1 — в Динском, Белореченском, Апшеронском, Крымском, Новокубанском, Темрюкском, Отрадненском, Успенском и Павловском районах.
Среди зараженных — пять несовершеннолетних: дети трех, шести и семи лет в Краснодаре, трехлетний ребенок в Тихорецком районе и четырехлетний в Апшеронском районе. Самому старшему пациенту 90 лет.
За все время наблюдения в крае зафиксировали 5 тыс. 42 человека с COVID-19. Выздоровели 3 тыс. 725 пациентов, скончались 52 больных. В краевом минздраве уточнили, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 19 пациентов.
В стационарах находятся 2 тыс. 381 человек с подозрением на коронавирус. Дома под наблюдением врачей остаются 13 тыс. 702 кубанца. В обсерваторах сейчас изолированы 1 тыс. 309 человек.
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