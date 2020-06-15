Наталия Орейро решила оформить российское гражданство

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро 15 июня сообщила, что подала документы на российское гражданство

Орейро рассказала в интервью ТАСС, что пришла в посольство России в Аргентине «по различным вопросам», и ей предложили оформить официально российское гражданство.

«Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — заявила певица.

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Как уточнил телеканал «360», год назад в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале прозвучала шутка, что Наталии Орейро пора оформлять гражданство РФ.

«Он [Иван Ургант] мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — добавила Орейро.

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео, в 16 лет переехала в Аргентину. Мировую известность Орейро обрела после выхода аргентинского телесериала «Дикий ангел». Также Орейро выпустила четыре студийных альбома. С 2001 года регулярно приезжает на гастроли в Россию.

Ранее Юга.ру писали о других иностранных знаменитостях, которые получили российское гражданство: среди них американский актер Стивен Сигал, американский боксер Рой Джонс, французский актер Жерар Депардье.

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