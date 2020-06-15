В сочинскую реку Ира вытекли нефтепродукты, прокуратура назвала возможного виновника происшествия

В Сочи в середине июня проводится проверка по факту загрязнения реки Ира

В июне в сочинских пабликах появились видеозаписи с рекой Ира в Лазаревском районе Сочи. Очевидцы заметили характерные переливающиеся пятна на поверхности воды, которые растянулись на всю длину видимого при съемке участка реки.

Полиция начала проверку по факту загрязнения, писал RT. 14 июня в прокуратуре Краснодарского края рассказали, что, предварительно, виновником загрязнения реки стала станция техобслуживания автомобилей. Сейчас ведомство, а также сочинская межрайонная природоохранная прокуратура и процессуальная полиция продолжают вести проверку. В ее рамках назначена экспертиза, сообщает ТАСС.

Также по итогам экспертизы установят сумму причиненного ущерба.

Как писали Юга.ру, в Тимашевском районе на реке Кирпили в июне зафиксировали случай массовой гибели рыбы.