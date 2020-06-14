Главный фермер Кубани умер, спасая тонущего ребенка

На Кубани 13 июня скончался главный фермер края 71-летний Виктор Сергеев

Председатель региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Виктор Сергеев скончался 13 июня в Темрюкском районе.

Как сообщила 14 июня «Российская газета», Сергеев спасал тонущего мальчика. Он вытолкнул ребенка на безопасное место, но из-за стресса у мужчины произошел сердечный приступ. Прибывшие на место спасатели вытащили тело из воды. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт.

Президент АККОР России Владимир Плотников выразил соболезнования родным и близким Сергеева. «Человек, преданный крестьянскому делу, Виктор Васильевич всю свою жизнь посвятил служению стране, защите интересов российского села. Он стоял у истоков фермерского движения на родной Кубани и в России, был среди тех, кто создавал АККОР, не жалел сил для укрепления и развития фермерского уклада», — написал Плотников.

Виктора Сергеева похоронят 15 июня в Краснодаре. Отпевание усопшего начнется в 10:00 в соборе Александра Невского.

Виктору Сергееву в апреле исполнился 71 год. Он окончил Кубанских сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик». С 1992 года работал председателем краснодарского крестьянского (фермерского) союза.