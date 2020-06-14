Власти Кубани рассказали подробности о двух пациентах, умерших от COVID-19
Оперштаб Краснодарского края 14 июня сообщил, что за последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще два пациента
Напомним, на Кубани за последние сутки зафиксировали 77 новых случаев коронавируса, еще два заболевших скончались.
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Первый пациент скончался в краснодарской СКИБ. Это 69-летний житель Апшеронска. Мужчина 21 мая поступил в горбольницу Горячего Ключа с температурой до 40 градусов. Тест на COVID-19 оказался положительным. Через четыре дня, 25 мая, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Так как болезнь протекала тяжело, было принято решение перевести пациента в СКИБ, где он позже скончался.
Второй умершей от COVID-19 оказалась 58-летняя жительница Сочи. Женщина 21 мая была госпитализирована в горбольницу с двусторонней пневмонией, анализ на коронавирус также оказался положительным. Пациентку перевели в инфекционную больницу №2. Болезнь протекала в тяжелой форме, с острой дыхательной недостаточностью, отеком легких и другими сопутствующими заболеваниями. Уже с 22 мая женщина находилась в реанимации на ИВЛ.
Таким образом, в Краснодарском крае, по официальным данным, зарегистрировали 52 смерти о COVID-19. 13 июня в регионе скончался один человек, 12 июня умерли двое заболевших, а 11 июня оперштаб впервые с 29 мая не сообщил о смертях пациентов с коронавирусом: до этого летальные исходы регистрировали ежедневно в течение 12 дней.
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