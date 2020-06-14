Власти Кубани рассказали подробности о двух пациентах, умерших от COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 14 июня сообщил, что за последние сутки в регионе от коронавируса скончались еще два пациента

Первый пациент скончался в краснодарской СКИБ. Это 69-летний житель Апшеронска . Мужчина 21 мая поступил в горбольницу Горячего Ключа с температурой до 40 градусов. Тест на COVID-19 оказался положительным. Через четыре дня, 25 мая, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Так как болезнь протекала тяжело, было принято решение перевести пациента в СКИБ, где он позже скончался.