В Анапе сотрудники ДПС застрелили подозреваемого в нападении на банк

Краснодарский край

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В районе поселка Сукко 13 июня полицейские при задержании застрелили мужчину, который подозревался в нападении на банк

В поселке Сукко под Анапой 11 июня мужчина в маске и черных очках совершил вооруженное нападение на отделение банка с целью ограбления, однако попытка ограбления оказалась неудачной, финансовый ущерб банку не был причинен. По данным ТАСС, нападение было совершено на отделение Сбербанка.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, личность злоумышленника была установлена — им оказался ранее не судимый 46-летний житель Иркутской области. Ориентировки с его приметами были разосланы в районные отделения полиции.

Через два дня, 13 июня, полицейские получили информацию, что подозреваемый может находиться в лесу в районе поселка Сукко, а патрулировавшие территорию сотрудники ДПС увидели мужчину, похожего на разыскиваемого.

Они попытались его задержать, однако мужчина напал с ножом на полицейских. Он не отреагировал на требование бросить нож, а также на два предупреждающих выстрела в воздух. Третьим выстрелом сотрудники ДПС ранили мужчину.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако от полученных ранений мужчина скончался. По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, у мужчины при себе также были ножны и пистолет Макарова.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2019 года в Ростовской области сотрудники ГИБДД застрелили парня с пистолетом, 1 марта в Тбилисском районе задержали мужчину, который с оружием ограбил магазин. Также марте в Адыгее было завершено расследование уголовного дела против мужчин, которые в 2018 году разобрали стену ювелирного магазина и украли 20 млн рублей. А 7 мая в Краснодаре троих мужчин задержали за разбойное нападение на продуктовый магазин.

Анапа Банки Ограбление Оружие Полиция смерть

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