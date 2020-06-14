В Анапе сотрудники ДПС застрелили подозреваемого в нападении на банк

В районе поселка Сукко 13 июня полицейские при задержании застрелили мужчину, который подозревался в нападении на банк

В поселке Сукко под Анапой 11 июня мужчина в маске и черных очках совершил вооруженное нападение на отделение банка с целью ограбления, однако попытка ограбления оказалась неудачной, финансовый ущерб банку не был причинен. По данным ТАСС, нападение было совершено на отделение Сбербанка.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, личность злоумышленника была установлена — им оказался ранее не судимый 46-летний житель Иркутской области. Ориентировки с его приметами были разосланы в районные отделения полиции.

Через два дня, 13 июня, полицейские получили информацию, что подозреваемый может находиться в лесу в районе поселка Сукко, а патрулировавшие территорию сотрудники ДПС увидели мужчину, похожего на разыскиваемого.

Они попытались его задержать, однако мужчина напал с ножом на полицейских. Он не отреагировал на требование бросить нож, а также на два предупреждающих выстрела в воздух. Третьим выстрелом сотрудники ДПС ранили мужчину.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако от полученных ранений мужчина скончался. По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, у мужчины при себе также были ножны и пистолет Макарова.