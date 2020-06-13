Новая схема движения транспорта будет введена в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Новая схема дорожного движения будет введена в Юбилейном микрорайоне. Нововведение начнет действовать с 27 июня текущего года. Изменения должны упростить и ускорить выезд по Платановому Бульвару на проспект Чекистов.

Сейчас транспорт двигается по обеим сторонам улицы против часовой стрелки. С 27 июня движение будет происходить против часовой стрелки. Помимо этого, для переезда через трамвайные пути теперь придется проехать примерно на сто метров дальше, так как на месте старого переезда для автомобилей организуют троллейбусный переезд. Он ранее был закрыт на этом месте. Появится поворот в сторону улицы 70-летия Октября, что сократит маршрут для автомобилистов, которым ранее приходилось разворачиваться на Думенко.