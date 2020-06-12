В Адыгее пропала без вести 37-летняя женщина

Адыгея

Распечатать

Полиция Адыгеи занялась поисками Ольги Пропст, которая исчезла в конце мая

По данным МВД Адыгеи, 25 мая 37-летняя жительница Гиагинского района Ольга Пропст вышла из своего дома и исчезла. До сих пор о ее судьбе ничего не неизвестно.

Читайте также:

Приметы женщины: на вид 33-37 лет, средний рост, худощавое телосложение, карие глаза, прямые темно-русые волосы, рассказали 11 июня, сообщили 11 июня в пресс-службе Мод по Адыгее.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Ольге Пропст, просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам 8 (87779) 59-41-00, 8 (961) 819-56-50, 02 или 102

Ранее Юга.ру писали, что в начале июня на Кубани пропал без вести 55-летний мужчина, который может находиться в Краснодаре или Ейске.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее пропала без вести 37-летняя женщина
Власти Краснодара определились с датой начала приема документов в детские сады
На Кубани за день умерли два пациента с коронавирусом
ФК «Краснодар» в лотерее разыграет билеты на домашние матчи 
Число зараженных COVID-19 на Кубани 10 дней не опускается ниже 80 человек за сутки
Горбольницу Армавира закрыли на карантин из-за коронавируса

Лента новостей

Реклама на портале