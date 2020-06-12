В Адыгее пропала без вести 37-летняя женщина

Полиция Адыгеи занялась поисками Ольги Пропст, которая исчезла в конце мая

По данным МВД Адыгеи, 25 мая 37-летняя жительница Гиагинского района Ольга Пропст вышла из своего дома и исчезла. До сих пор о ее судьбе ничего не неизвестно.

Приметы женщины: на вид 33-37 лет, средний рост, худощавое телосложение, карие глаза, прямые темно-русые волосы, рассказали 11 июня, сообщили 11 июня в пресс-службе Мод по Адыгее.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Ольге Пропст, просят обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам 8 (87779) 59-41-00, 8 (961) 819-56-50, 02 или 102.