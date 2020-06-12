Власти Краснодара определились с датой начала приема документов в детские сады
В администрации Краснодара сообщили, что подать документы на прием в детские сады можно будет с 15 июня
Напомним, из-за пандемии коронавируса старт приема заявок на поступление в детсады трижды переносился: сначала в марте, потом в начале мая и в конце весны. В последний раз власти Кубани рекомендовали сдвинуть день начала подачи заявлений на 15 июня.
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В пресс-службы администрации Краснодара 12 июня сообщили, что с понедельника, 15 июня многофункциональные центры города откроют прием документов от родителей для постановки на учет и зачисления в детские сады.
В департаменте образования Краснодара подчеркнули, что необходимости подавать заявление в первые же дни нет — это можно будет сделать до 15 августа.
«Муниципальные комиссии начинают комплектовать детсады с 6 июля. Поэтому дата приема заявления самим МФЦ никак не влияет на принятие решений комиссии о зачислении ребенка. Это зависит от дат постановки ребенка на учет и наличия льгот у семьи на первоочередное или внеочередное определение», — объяснили в городском департаменте образования.
В мэрии призвали родителей при посещении офисов МФЦ соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.
Как писали Юга.ру, в начале июня в администрации Краснодара рассказали, в каких детских садах города во время карантина откроются дежурные группы. Уточнялось, что в ближайшее время начнет работу 41 группа в 18 дошкольных учреждениях.
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